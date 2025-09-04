Meteoroloji’den 11 il için kavurucu sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını ve rekor seviyelere ulaştığını duyurdu. 5 Eylül 2025 Cuma günü 11 şehirde aşırı sıcaklık bekleniyor.

Meteoroloji’nin paylaştığı son verilere göre, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları artış göstermeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı birçok şehirde rekor seviyeler kaydediliyor.

İŞTE SICAKLIĞIN ZİRVEYE ÇIKACAĞI 11 ŞEHİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Eylül 2025 Cuma günü için aşırı sıcaklık uyarısı yaptığı iller şöyle:

Manisa
Denizli
Karabük
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Adıyaman
Diyarbakır
Batman
Siirt

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

meteoroloji hava sıcaklıkları
