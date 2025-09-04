Meteoroloji’den 11 il için kavurucu sıcaklık uyarısı

Meteoroloji’nin paylaştığı son verilere göre, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları artış göstermeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı birçok şehirde rekor seviyeler kaydediliyor.

İŞTE SICAKLIĞIN ZİRVEYE ÇIKACAĞI 11 ŞEHİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Eylül 2025 Cuma günü için aşırı sıcaklık uyarısı yaptığı iller şöyle:

Manisa

Denizli

Karabük

Kilis

Gaziantep

Kahramanmaraş

Şanlıurfa

Adıyaman

Diyarbakır

Batman

Siirt

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.