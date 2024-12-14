Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

Yurt genelinde önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir açıklama geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamalada Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın yarın sabahtan itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'ndeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise yarın İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.