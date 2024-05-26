Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında meydana gelen artış sürüyor. Birçok noktada sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı bölgelerde ise gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 26 Mayıs Pazar günü ile ilgili son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin açıklamasında 2 bölgeye dikkat çekildiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Buna göre, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya'nın güneyi, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, İzmir'de yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların bugün öğle saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.