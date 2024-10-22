Meteoroloji'den birçok kente uyarı: Kar, yağmur ve fırtına bir arada

Meteoroloji'den tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ: Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.