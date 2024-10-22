Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor

Emekliler için bankaların sunduğu promosyon miktarları, maaş tutarlarına göre değişiyor. Ancak bankalar emeklilere ek koşullar sunarak emekli promosyonlarının tutarlarının artmasına imkan sağlıyor. Fatura talimatı, kredi kartı kullanımı gibi ek koşulları yerine getiren emekliler promosyon tutarlarını yükseltebiliyor. Kamu bankalarında promosyon tutarları 12 bin lira iken özel bankalarda 20 bin lirayı aştı...

Emekliler, emekli maaşlarını taşıyarak promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor. Emekli promosyon ödemesi almış emekliler de 3 yıl süreyi beklemek zorunda değil. Bankaları ile görüşüp para ödemesi yaptıktan sonra yeni bankaya gidebilir veya maaşını aldığı banka ile yeniden anlaşabilir. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emekliler 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emekliler 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emekliler 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANK

SGK (SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

DENİZBANK

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL'ye varan ek promosyon sunuluyor. Böylece Denizbank'a gelen emekliler 20 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı.