Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Kaynak: Anadolu AjansıDepremde can kaybı sayısı yükseldi İstanbul'da metroda panik anları Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 131 şüpheli gözaltına alındı