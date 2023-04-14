Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.