Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege için kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde yaşayanların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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