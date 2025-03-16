Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Çatı uçması ve zehirlenmelere dikkat!

Meteoroloji’den yapılan açıklamada:

"Son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek bölgeleri ile Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Rüzgarın hızının 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 80-90 km/saat seviyelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. İç kesimlerde rüzgarın Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de ise Salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülmektedir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."