Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde etkili olacak

Meteoroloji, Marmara Denizi ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen fırtınanın gece saatlerine kadar süreceği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde etkili olacak
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Yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına beklendiği duyuruldu.

Buna göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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