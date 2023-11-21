Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Yarın Etkili Olacağı Duyuruldu

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve fırtınalı hava ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada, iki bölge için fırtına uyarısında bulunuldu.

Buna göre, Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in doğusunda kuvvetli fırtına etkili olacak. Güney Ege'nin güneyinde rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında ise yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde rüzgar esecek.

Ege'nin doğusundaki fırtınanın yarın gece saatlerinde, Akdeniz'in doğusundaki rüzgarın ise perşembe günü etkisini yitireceği duyuruldu.