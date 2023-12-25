Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Yarın Etkili Olacağı Duyuruldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz bölgesinde görülecek hava durumu ile ilgil açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, bölgede yarın kısa süreli fırtına beklendiği ifade edildi.
Yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz bölgesi ile ilgili önemli bir uyarı geldi.
Buna göre, Orta Karadeniz'de (İnebolu-Bafra arası) rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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