Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı! Yarın Etkili Olacağı Duyuruldu

Yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz bölgesi ile ilgili önemli bir uyarı geldi.

Buna göre, Orta Karadeniz'de (İnebolu-Bafra arası) rüzgar, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.