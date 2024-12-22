Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için bölgenin kuzeyinde pazartesi öğle saatlerinden güneyinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olacak fırtına uyarısında bulundu. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Yarın öğle saatlerinde başlayacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın, bölgenin kuzey kesiminde pazartesi öğle saatlerinden, güney kesiminde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Salı sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 23 Aralık Pazartesi günü güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek bir fırtına beklendiğini açıkladı. Bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinde, güneyinde ise akşam saatlerinde başlaması öngörülen fırtına, özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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