Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar etkili olacak
Meteoroloji'den Batı Karadeniz bölgesine gök gürültülü sağanak uyarısı geldi. Bugün akşam saatlerinde başlayacağı ifade edilen sağanak yağışın yarın sabaha kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, Batı Karadeniz bölgesine dikkat çekilirken gök gürültülü sağanak yağışın bölgede etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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