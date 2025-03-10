Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Hızı 75 km'yi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Saatte 75 km hıza ulaşabileceği tahmin edilen fırtınanın 11 Mart akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı, 12 Mart sabahına kadar süreceği belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Hızı 75 km'yi bulacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısı için fırtına uyarısında bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, yarın (11.03.2025) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (12.03.2025) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

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