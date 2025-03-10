Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Hızı 75 km'yi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in batısı için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, yarın (11.03.2025) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü (12.03.2025) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.