Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili yeni tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili yeni tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'nin tahminine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bölgede yarın öğle saatlerinden itibaren çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağmur ve sağanağın görüleceği, ayrıca 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan ile kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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