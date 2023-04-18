Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre fırtına ve gök gürültülü yağışlar yurdu etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı güncel hava tahmin raporunda 3 ile parantez açarak uyarıda bulundu. Yağışların Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’nde yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini söyleyen uzmanlar ayrıca yağışların öğleden sonra yurt geneline yayılacağını belirtti.
Bayram boyunca yağışların çok şiddetli ve kuvvetli olacağını belirten uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.
📆18 Nisan 2023 (Salı)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 18, 2023
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
⚠️Çığ Tehlikesine Dikkat!
🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/2ePhPZnXih
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