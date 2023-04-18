Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre fırtına ve gök gürültülü yağışlar yurdu etkisi altına alacak.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yayınladığı güncel hava tahmin raporunda 3 ile parantez açarak uyarıda bulundu. Yağışların Çanakkale, Edirne ve Kırklareli’nde yerel olarak kuvvetli olmasını beklediklerini söyleyen uzmanlar ayrıca yağışların öğleden sonra yurt geneline yayılacağını belirtti.

Bayram boyunca yağışların çok şiddetli ve kuvvetli olacağını belirten uzmanlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

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