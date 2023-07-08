Meteoroloji'den o bölgeye kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den o bölgeye kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın etkisinin, pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # kuvvvetli yağış # ORTA VE DOĞU KARADENİZ
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