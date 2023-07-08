Meteoroloji'den o bölgeye kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli, Artvin'in kıyı ve kuzey kesimleri ve Sinop çevresinde beklenen gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın etkisinin, pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.