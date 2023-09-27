Meteoroloji'den 'Sarı Kodlu' Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da ise soğuk hava dalgası hafta boyunca etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bulunan 5 ilde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Sağanak yağışların, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve Boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor.
Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.