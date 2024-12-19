Mevlâna Celaleddin Rûmî, Şeb-i Arus töreniyle anıldı

Yüzyıllardır evrensel sevgi, kardeşlik ve hoşgörünün temsilcisi olan büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlâna Celaleddin Rûmî, çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Konya, bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine ev sahipliği yaptı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Biz Mevlana'dan bir olmayı öğrendik" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyadan Konya’ya akın eden on binlerce Mevlana dostunu misafir etmekten memnun olduğunu söyledi.

Törende, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunca sanatçı Ahmet Özhan tarafından tasavvuf müziği konseri verildi. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı.

Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenlerin sema gösterisi, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.