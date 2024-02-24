Mezarlık ziyareti bir ailenin sonu oldu! Kaza geçiren aileden iki kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Abdullah Can A. isimli sürücünün kullandığı 16 TB 664 plakalı otomobil ile Şahin Çelik'in kullandığı 06 PUE 51 plakalı otomobil çarpıştı. Karahamzalı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Elif Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Çelik, burada yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre yaşamını yitiren Şahin Çelik'in babası, Elif Çelik'in eşi 2 ay önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Aile, Berat Kandili nedeniyle mezarlığa dua etmek amacıyla gittiler. Aile kazayı mezarlık ziyaretinden Polatlı'ya dönerken gerçekleştirdi.