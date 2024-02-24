Misafirliğe gittiği evde öldü!

Manisa'da arkadaşının evine misafirliğe giden genç kadın çıkan yangının dumanından etkilenerek can verdi.

Misafirliğe gittiği evde öldü!
Editör: Yağmur Biçen

Saat 11.00 civarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 katşı bir binanın 3.katında çıkan yagın korku saçtı. Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangın kısa sürede büyüdü.


Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, evin ön odalarında çıktığı belirlenen yangında, alevleri 1 saatte güçlükle söndürdü. Daha sonra içeri giren itfaiyeciler, Güldeniz Aşçı'nın arka odada cansız bedenini buldu.


Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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# yangın # Manisa
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