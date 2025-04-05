Mezarlıkta kanlı saldırı: 5 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yaşanan olay, mezarlıkta bayram ziyareti yapan bir ailenin üzerine ateş açılmasıyla kanlı sona erdi. Göğceli Mezarlığı’nda 29 Mart Cumartesi günü meydana gelen olayda, aynı aileden 4 kişi ile saldırganın halası olduğu öğrenilen bir kadın silahla yaralandı.

AİLEDEN 4 KİŞİ VURULDU, HALA SEKEN MERMİYLE YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, saldırı sırasında İbrahim Y. (31) karın bölgesinden ve iki bacağından, Ertan Y. (26) her iki ayağından, Zöhre Y. (27) sağ dizinden, Ceylan Y. (35) ise sol ayak bileğinden vurularak yaralandı. Olay sırasında karşı tarafta bulunan ve saldırganın akrabası olan Çağla S.’nin de seken bir kurşunla hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 3’ü serbest bırakılırken, biri tutuklandı. Silahlı saldırının faili olduğu öne sürülen ve olayın ardından firar eden 17 yaşındaki B.Y., avukatı Özkan Güreş ile birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu. Savcının talimatıyla Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen B.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“KENDİMİZİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM” SAVUNMASI

İfadesinde silahla ateş açıldığını ve kendilerini korumak amacıyla ateş ettiğini öne süren B.Y., nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, B.Y.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.