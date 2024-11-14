Midilli'ye geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 24 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Midilli'ye geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:

Edinilen bilgilere göre, Ayvalık açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi ve durduruldu. Botta bulunan ve aralarında 10 çocuğun da yer aldığı 24 kaçak göçmen, yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık’ta karaya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Bakanlıktan, Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuk hakkında açıklamaBakanlıktan, Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuk hakkında açıklamaDış Politika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

göçmen Midilli yakalandı
Günün Manşetleri
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Başsavcılık, ABB konserleri üzerine inceleme yürütüyor
11 baro, 10 Kasım Anma Bildirisini imzalamadı
Vatan Partisi'nden 'DEM Parti'ye geçit yok
Çayırhan Termik Santrali özelleştiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "konser belediyeciliği" açıklaması
Rusya'dan yanıt gecikmedi
"Ben hala Esad’dan umutluyum"
Türkiye'nin, İsrail ile ticareti devam ediyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama
Çok Okunanlar
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Bakanlıktan, Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuk hakkında açıklama Bakanlıktan, Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuk hakkında açıklama
Can pazarı: Minibüs ve otomobil çarpıştı Can pazarı: Minibüs ve otomobil çarpıştı
Midilli'ye geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı Midilli'ye geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı
Virajı alamayan araç müstakil eve saplandı Virajı alamayan araç müstakil eve saplandı