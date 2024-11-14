Midilli'ye geçmeye çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçmek isteyen 24 kaçak göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.
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Edinilen bilgilere göre, Ayvalık açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu (KB-40) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi ve durduruldu. Botta bulunan ve aralarında 10 çocuğun da yer aldığı 24 kaçak göçmen, yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık’ta karaya çıkarılan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı