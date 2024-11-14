Bakanlıktan, Almanya'da saldırıya uğrayan Türk çocuk hakkında açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocuğun tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve durumunun iyileşme gösterdiği belirtildi.

Sosyal medya platformu X'te Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan paylaşımda, "Almanya'nın Duisburg şehrinde bir ilkokulda dün saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.