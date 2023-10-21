Milas’ta Trafik Kazası: 1’i Ağır 5 Yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.



Kaza, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 T 5665 plakalı ticari taksi ile aynı istikamette ilerleyen 33 BRR 90 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi şoförü ağır yaralanırken, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan yaralıları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ticari taksi sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.