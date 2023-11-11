Milli Ağaçlandırma Günü'nde Binlerce Fidan Toprakla Buluştu

Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü... Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes sloganıyla Türkiye genelinde binlerce fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Binlerce Fidan Toprakla Buluştu

Cumhuriyetimizin 100. yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla sayısız fidan toprakla buluştu.

İstanbul'da Hasdal Askeri Kışlası'nda askerlerle birlikte şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri fidan dikti. Dikilen fidanlara şehitlerin adı verildi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'da hayatını kaybeden bin 237 vatandaşın anısına fidan dikimi yapıldı.

Bolu'da 17 Ağustos'taki yangından etkilenen alanların yeniden yeşertilmesi için adım atıldı. 5 bin fidan dikildi.

Sivas, Rize, Elazığ'da fidan dikimi yapan yurttaşlar geleceğe nefes olmak için dikilen fidanlara ilk can suyunu verdi.

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