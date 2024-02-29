Milli Kareteci Emir Buğra Gencan'dan acı haber! 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Milli Karateci Emir Buğra Gencan'ın kullandığı motosiklet 24 Şubat günü Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde bir otomobille çarpıştı. 20 yaşındaki Milli Sporcu, çarpışmanın etkisiyle savruldu. Ağır yaralanan Gencan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sporcu, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden Gencan’ın vefatı, çevresini ve yakınlarını derin üzüntüye boğarken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı. Aktaş paylaşımında, "Kıymetli evladımız, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz’ün millî sporcusu Emir Buğra Gencan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gencecik evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve karate camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.