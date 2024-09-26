Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf subay alımı başvurularını başlattı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları arasından muvazzaf subay alımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu'nun yayımlandığı ifade edildi. Başvuruların, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabileceği ve son başvuru tarihinin 13 Ekim saat 23.59 olduğu bildirildi.