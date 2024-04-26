Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu!

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası birincisi 25 yaşındaki milli sporcu Ferhat Satar, Sakarya Nehri kenarında ağaca asılı halde ölü bulundu.

Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu!
Editör: Yağmur Biçen

23-25 Nisan tarihleri arasında Eskişehir’de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’na Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) sporcusu olarak katılan ve 80 kilogram sağ kol kategorisinde 1’inci, 80 kilogram sol kol kategorisinde ise 3’üncü olan 25 yaşındaki Ferhat Satar, Sakarya Nehri kenarındaki bir ağaçta asılı halde bulundu.

BULUNDUĞUNDA YAŞIYORDU

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında Satar’ı hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.

 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından da Ferhat Satar’ın ölümüne ilişkni başsağlığı mesajı yayınlandı. Üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Öğrencimiz ve bilek güreşi branşında birçok şampiyonluğu bulunan milli sporcumuz Ferhat Satar’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” ifadeleri yer aldı.

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