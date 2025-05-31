Milyonlarca sürücüye kötü haber: Ehliyetleri iptal edilecek!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, hem ciddi miktarda para cezasıyla karşılaşacak hem de trafiğe çıkma hakkını kaybedecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Milyonlarca sürücüye kötü haber: Ehliyetleri iptal edilecek!
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Şu anda 15 TL karşılığında yenilenen eski tip B sınıfı sürücü belgeleri, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 TL karşılığında değiştirilebilecek. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi gereği, 31 Temmuz’dan sonra eski ehliyetler geçersiz sayılacak.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara son günü beklememeleri çağrısında bulunuyor. Bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 kişi ehliyetini yenilerken, halen yaklaşık 4 milyon 237 bin sürücü eski belgeleri kullanmaya devam ediyor.

📝 Ehliyet Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır? 5 Adımda Başvuru Süreci
1. Randevu oluşturun:
Vatandaşlar, https://randevu.nvi.gov.tr, Alo 199 hattı veya NVİ mobil uygulaması üzerinden nüfus müdürlüklerinden randevu alabiliyor.

2. Gerekli belgeleri hazırlayın:

Eski tip sürücü belgesi
15 TL ödeme dekontu (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf payı)
Geçerlilik süresi 2 yıl olan sağlık raporu
Son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf
3. Başvuru yapın:
Belgelerle birlikte randevu alınan nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor. Randevusuz başvuru da mümkün ancak yoğunluk yaşanabileceği için tavsiye edilmiyor.

4. Geçici belge kullanımı:
Başvuru sonrası ehliyet kişiselleştirilirken, e-Devlet’ten veya müdürlükten alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

5. Yeni ehliyetin teslimi:
Yeni sürücü belgesi, PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirtilen adrese teslim ediliyor. Teslim süresi, il merkezlerinde 1 gün, diğer illerde 2 gün, ilçelerde ise 4 günü bulabiliyor.

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