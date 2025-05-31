Gaziantep’te kan donduran cinayet: Anne, kızını boğarak öldürdü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, 3 çocuk annesi Asiye B.'nin boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan annesi Tülay S., cinayeti işlediğini itiraf etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gaziantep’te kan donduran cinayet: Anne, kızını boğarak öldürdü
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Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan 25 yaşındaki Asiye B., dün evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan anne Tülay S., baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İfadesinde aile içi tartışma sırasında kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne Tülay S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer aile bireyleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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