Minik Elif Azra'dan üzücü haber geldi

Gaziantep’te karaciğer kanseri tedavisi gören 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri, hastalığının ağırlaşması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Elif Azra için kısa süre önce moral etkinliği düzenlenmiş, gökyüzüne binlerce balon bırakılmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Minik Elif Azra'dan üzücü haber geldi
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Yusuf ve Berna Yeniçeri çiftinin biricik kızları Elif Azra, uzun süredir karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Ancak hastalığı yeniden ağırlaşan minik Elif, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Elif’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Elif Azra için Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi. Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından minik Elif dualarla toprağa verildi. Namaz öncesi ve sonrasında helallik alındı; aile, yakınlar ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Baba Yusuf Yeniçeri, ayakta durmakta güçlük çekti.

Geçtiğimiz hafta Elif Azra’ya moral olmak amacıyla dikkat çeken bir etkinlik düzenlenmişti. Amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı “Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz, siz de gelir misiniz?” çağrısı karşılık bulmuş, çok sayıda üniversite öğrencisi etkinliğe katılmıştı. Gökyüzüne bırakılan binlerce balon, Elif’e moral olmuştu. Etkinlik sosyal medyada da büyük yankı uyandırmış, birçok hastaya umut olmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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