MİT görevlisi gibi davrandı, yüz binlerce lira dolandırdı

Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak iki kişiyi 475 bin TL dolandıran şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT görevlisi gibi davrandı, yüz binlerce lira dolandırdı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığı ve mağdurlara baskı yaparak evlerini bir emlakçı aracılığıyla satmaya zorladığı iddiaları üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, mağdurlardan evin satış bedeli olan 2 milyon 500 bin lirayı elden almaya gelen şüpheli S.K., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonu ve sim kartına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

MİT dolandırıcılık
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