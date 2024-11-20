MİT gri listedeki o teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Partili terörist Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
MİT gri listedeki o teröristi yakaladı
Yayınlanma:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı.

Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi terörist Çelik, MİT tarafından Türkiye’ye getirilip emniyet güçlerine teslim edildi.

 PKK KAMPLARINDA 'SUİKAST EĞİTİMİ' ALDI

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik’in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul’da MKP’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı’nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.

Türkiye’deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016’da Irak’ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile terör örgütü PKK arasındaki iş birliği çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarında “Suikast Eğitimi” aldı. 2018’de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye’nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.

Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat ettiGenç şarkıcı Duygu Kiraz vefat ettiKültür Sanat

Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı terörist gri liste
Günün Manşetleri
CHP'li vekiller salon önünde barikat kurdu
MİT gri listedeki o teröristi yakaladı
Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı
Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak
Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de ebediyete uğurlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
Rusya'dan "Ukrayna'nın saldırılarına yanıt vereceğiz" açıklaması
Yasa dışı bahis soruşturmasında 2. dalga
Özgür Özel'den teğmenlerle ilgili açıklama
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Vatan Partisi’ne katıldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji Uyardı: O illerde kuvvetli yağış olacak! Meteoroloji Uyardı: O illerde kuvvetli yağış olacak!
Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı
"Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi "Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi
Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti