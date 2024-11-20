Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti

Genç ses sanatçısı Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi krizinin ardından yaşamını yitirdi. Kiraz'ın vefatı üzerine Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı yayımlayarak, "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Duygu Kiraz'ın ölüm haberini duyuran menajeri ise yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur."