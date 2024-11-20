Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti

Menajerinin "Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor" sözleriyle duyurduğu acı haber, sanat camiasını derinden üzdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti
Yayınlanma:

 Genç ses sanatçısı Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi krizinin ardından yaşamını yitirdi. Kiraz'ın vefatı üzerine Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı yayımlayarak, "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Duygu Kiraz'ın ölüm haberini duyuran menajeri ise yaşadığı derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur."

Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattıÇayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattıGündem
şarkıcı hayatını kaybetti
Günün Manşetleri
CHP'li vekiller salon önünde barikat kurdu
MİT gri listedeki o teröristi yakaladı
Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı
Türkiye, A Ligi için play-off oynayacak
Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de ebediyete uğurlandı
Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
Rusya'dan "Ukrayna'nın saldırılarına yanıt vereceğiz" açıklaması
Yasa dışı bahis soruşturmasında 2. dalga
Özgür Özel'den teğmenlerle ilgili açıklama
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Vatan Partisi’ne katıldı
Çok Okunanlar
Meteoroloji Uyardı: O illerde kuvvetli yağış olacak! Meteoroloji Uyardı: O illerde kuvvetli yağış olacak!
Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi Ekrem İmamoğlu'ndan "kayyım" hamlesi
Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı Çayırhan'da 500 madenci kendilerini madene kapattı
"Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi "Kılıçlı yemin" töreninde 8 ihraç talebi
Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti Genç şarkıcı Duygu Kiraz vefat etti