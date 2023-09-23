Motosikletli Kuryeler Deprem Bölgesindeki Deneyimlerini Aktardı! "Hızır Acil Kurye Grupları Oluşturulsun!"

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yardıma koşan motosikletli kuryeler, bundan böyle afetlerde görev almak istiyor. Kuryeler, deprem bölgesinde ilaç taşımadan, gıda ve hijyen ürünlerinin transferine, kurtarma çalışmalarına katılmaya kadar pek çok noktada görev aldı.

Depremde Görev Alan Kuryelerle Görüşerek Rapor Hazırladılar

Kurye Hakları Derneği, depremde görev alan yüzlerce kuryeyle görüşerek deprem raporu hazırladı. Hazırlanan raporda motosikletli kuryelerin hareket kabiliyetine dikkat çekildi. AFAD'ın eğitim verdiği "Hızır Acil Kurye" grupları oluşturulsun, kuryeler deprem bölgelerinde görev alsın önerisi yapıldı.

Deprem bölgesinde görev yapan motokuryelerle görüşerek rapor hazırladılar.

Özel afet eğitimi verilen motosikletli kuryelerin deprem sürecinde yardımın ulaşmada ve gerekli müdahalenin hızla yapılmasında büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi. Raporda ayrıca afet anında 112'ye, İtfaiyeye ve AFAD'a ait özel motorize ekiplerinin olması gerektiği belirtildi.