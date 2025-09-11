Motosikletli saldırganlar hastane bahçesinde ateş açtı: 1 yaralı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Balıklı Rum Hastanesinin bahçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Motosikletle hastane bahçesine gelen iki saldırgan, takip ettikleri husumetlilerine ateş açtı.
Saldırıda bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.
POLİSİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.