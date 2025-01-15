Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı: Saldırının nedeni ortaya çıktı

Olay, İstanbul Büyükçekmece'de bir lisede meydana geldi. 16 yaşındaki erkek öğrenci, müdür yardımcısı S.Ç.'nin odasına giderek bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, odadan hızla çıkan öğrencinin ardından, kanayan boynunu tutarak yardım isteyen kadın öğretmen görüldü.

Saldırının nedeni devamsızlık

İddiaya göre öğrenci, müdür yardımcısından devamsızlıklarının silinmesini talep etti. Ancak talebinin reddedilmesi üzerine boğazına bıçak saplamaya çalıştı. Kadın öğretmen, ikinci bıçak darbesini eliyle tutarak engelledi.

Boğazından ve elinden yaralanan 44 yaşındaki müdür yardımcısı, meslektaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Burada yaralarına 5 dikiş atılarak tedavi edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.