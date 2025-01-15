Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı: Saldırının nedeni ortaya çıktı

Büyükçekmece'de bir lise öğrencisi, kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaraladı. Saldırıda ikinci bıçak darbesini engellemeyi başaran müdür yardımcısının hayati tehlikesi bulunmazken, öğrenci polis tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı: Saldırının nedeni ortaya çıktı
Yayınlanma:

Olay, İstanbul Büyükçekmece'de bir lisede meydana geldi. 16 yaşındaki erkek öğrenci, müdür yardımcısı S.Ç.'nin odasına giderek bıçakla saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, odadan hızla çıkan öğrencinin ardından, kanayan boynunu tutarak yardım isteyen kadın öğretmen görüldü.

 Saldırının nedeni devamsızlık

İddiaya göre öğrenci, müdür yardımcısından devamsızlıklarının silinmesini talep etti. Ancak talebinin reddedilmesi üzerine boğazına bıçak saplamaya çalıştı. Kadın öğretmen, ikinci bıçak darbesini eliyle tutarak engelledi.

Boğazından ve elinden yaralanan 44 yaşındaki müdür yardımcısı, meslektaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Burada yaralarına 5 dikiş atılarak tedavi edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Motokurye maaşları 100 bin TL'yi geçti mi?Motokurye maaşları 100 bin TL'yi geçti mi?Ekonomi
saldırı bıçaklı saldırı
Günün Manşetleri
HAMAS ve İsrail anlaştı
İmralı heyetinde hazırlık
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Karısını ve 4 yakınını katletti
Erdoğan'dan yeni açılım süreciyle ilgili açıklama
DEM Partili Önder'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyetinin 2. İmralı ziyareti ne zaman?
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Lisede dehşet: Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci yakalandı Lisede dehşet: Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci yakalandı
İşçi servisi ve kamyon çarpıştı İşçi servisi ve kamyon çarpıştı