Motokurye maaşları 100 bin TL'yi geçti mi?

E-ticaret ve yemek sektörlerinin hızlı büyümesiyle birlikte popülerleşen moto kuryelik, hem hızlı teslimat sistemlerinin önemli bir parçası haline geldi hem de kazançlarıyla dikkat çekiyor. Peki motokurye maaşları ne kadar oldu?

Mert Sagit Mert Sagit
Motokurye maaşları 100 bin TL'yi geçti mi?
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Motokuryelik fiziksel olarak zorlu bir meslek olsa da dolgun maaşlarıyla dikkat çekiyor. Bankacılar, plaza çalışanları gibi pek çok profesyonelin ilgisini çeken bu meslek, yüksek kazançları ve dinamik çalışma şartlarıyla merak ediliyor.

Moto Kuryelik için Gerekenler

Moto kuryelik mesleğine başlamak için yaklaşık 150 bin TL sermaye gerekiyor. Bu tutar, motosiklet alımı, A2 ehliyeti, şahıs şirketi kurulumu ve koruyucu ekipmanlar gibi giderleri kapsıyor. Motosikletlerin fiyatları 70-130 bin TL arasında değişirken, A2 ehliyeti almak için ortalama 15 bin TL harcama yapmak gerekiyor. Ayrıca, aylık muhasebe ücretleri ve vergi ödemeleri de düzenli giderler arasında bulunuyor.

Moto Kuryelerin Kazançları

2025 yılı itibarıyla yapılan zamlarla moto kuryelerin kazançları daha cazip hale geldi. Kazançlar, çalışma süresine ve dağıtılan paket sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Paket başı ücretler:

  • Gündüz: 64,5 TL
  • Gece: 92 TL
  • Bonus ödemeleri:

Günlük 32 paket dağıtan kuryeler 500 TL bonus alırken,
60 paket dağıtanlar 1000 TL bonus kazanıyor.

Haftalık bonuslar

Haftada 420’den fazla paket teslim eden kuryeler, 10 bin TL'ye kadar bonus elde edebiliyor.
Bu kazançlarla, moto kuryelerin haftalık gelirleri 25 bin 400 TL’ye, aylık kazançları ise 120-150 bin TL arasında değişebiliyor.

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