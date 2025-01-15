Lisede dehşet: Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci yakalandı

Büyükçekmece'deki bir lisede yaşanan olayda, devamsızlık nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü. Müdür yardımcısını boğazından bıçaklayan öğrenci kısa sürede yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Lisede dehşet: Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci yakalandı
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Olay, İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir lisede yaşandı. Okulun müdür yardımcısı S.Ç. (44), 16 yaşındaki öğrenci B.Y.E.'nin saldırısına uğradı. İddiaya göre B.Y.E., devamsızlıklarının silinmesini talep ederek müdür yardımcısının odasına girdi. Ancak bu isteği reddedilince, yanında taşıdığı bıçakla kadın öğretmene saldırdı.

Boğazından yaralanan S.Ç., olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesiyle boğazına dikiş atılan öğretmenin hayati tehlikesi olmadığı açıklandı. Yetkililer, durumunun stabil olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan öğrenci, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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