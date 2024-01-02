Muğla Köyceğiz'de deprem oldu
Kandilli Rasathanesi açıkladı, Muğla'nın Köyceğiz'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli'ye göre 3.5 olarak belirlendi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi. Muğla'da gerçekleşen deprem, saat 21:21'de oldu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 2, 2024
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) https://t.co/njHAKVa3NF
02.01.2024, 21:21:22 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli