Muğla Köyceğiz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi açıkladı, Muğla'nın Köyceğiz'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi.

Muğla Köyceğiz'de deprem oldu
Muğla deprem
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Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli'ye göre 3.5 olarak belirlendi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi. Muğla'da gerçekleşen deprem, saat 21:21'de oldu.

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