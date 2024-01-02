Muğla Köyceğiz'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli'ye göre 3.5 olarak belirlendi. Deprem 5 kilometre derinde meydana geldi. Muğla'da gerçekleşen deprem, saat 21:21'de oldu.