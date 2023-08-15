Muğla'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Muğla'da, sahil güvenlik ekipleri lastik botta 19 düzensiz göçmen yakalamıştı. Düzensiz göçmenlerin yakalanmasının ardından yapılan çalışmalarda göz altına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlenmişti.
Sahil güvenlik ekipleri, lastik botta 19 düzensiz göçmeni yakalamış, bu gelişmenin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi çalışma başlatmıştı.
Ekipler yaptıkları çalışmaların neticesinde, A.A, A.G. ile A.İ.'yi gözaltına aldı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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