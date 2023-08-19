Muğla'da bir kişi denizin ortasında rahatsızlandı! Sahil Güvenlik şahsı ambulansa yetiştirdi

Muğla’nın Datça ilçesinde gezi teknesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.