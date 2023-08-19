Muğla'da bir kişi denizin ortasında rahatsızlandı! Sahil Güvenlik şahsı ambulansa yetiştirdi
Muğla Datça'da gezi teknesinde bir şahıs rahatsızlandı. Rahatsızlanana vatandaşa Sahil Güvenlik ekipleri tıbbi müdahalede bulundu. Rahatsızlanan şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.
Muğla’nın Datça ilçesinde gezi teknesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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