Muğla'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 43 Şüpheli Tutuklandı

Muğla ve ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan tüm şüpheliler tutuklandı.

Muğla'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu! 43 Şüpheli Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 43 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve sentetik hap, 3 ruhsatsız silah ve 12 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 193 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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