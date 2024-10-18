Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor

Ortaca'nın Okçular Mahallesi ile Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere müdahale ediliyor.

Bölge sakinlerinin de desteğiyle yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

