Muğla'da dev operasyon! 15 günde bin 107 düzensiz göçmen ve 81 organizatör yakalandı

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu bulunan Muğla'da düzensiz göçmenlerin Milas, Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ilçelerinden özellikle gece saatlerinde lastik bot ve tekneler ile illegal yollardan kaçma girişimleri kolluk kuvvetlerince engelleniyor.

MUĞLA'DA DEV OPERASYON!

İlde yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1-15 Eylül tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda toplam bin 107 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemlerinin ardından ülkelerine iade edildi. Düzensiz göçmenleri para karşılığı yasa dışı yollardan yurt dışına geçirdiği belirtilen 81 organizatör de gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi.