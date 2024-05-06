Muğla'da kaçak kazı baskını

Milas’ta kaçak kazı yapmak için keşif yapanlara baskın yapıldı.

Muğla'da kaçak kazı baskını
Editör: Yağmur Biçen

10 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ

Hakkında “Kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme” suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.G.’nin (33) yerini tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyon ile şahsı yakaladı.

TUTUKLANDILAR

S.G. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Milas Karacahisar Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında A.E.(42) ve S.A.(53) İ.A.(45) ve S.K.(63) isimli şahısların sit alanında izinsiz kazı yapmak için keşif yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 1 adet görüntüleme cihazı, 1 adet el dedektörü, 2 adet manyetik dedektör başlığı, 1 adet dedektör aküsü ve 1 adet laptop ele geçirilerek rızaen muhafaza altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kaçak kazı # jandarma # suç üstü
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