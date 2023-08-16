Muğla'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti!
Muğla'da motosiklet kazası!
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

ŞARAMPOLE SAVRULDU!

Kaza, gece saatlerinde Güvercinlik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas istikametine giden 48 ANB 856 plakalı motosiklete, Bodrum Bölge Trafik Denetleme Amirliği'ne yaklaştığı sırada aynı istikamete giden 48 S 1115 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı. Şarampole savrulan motosikletten düşen sürücü 44 yaşındaki İlker Ertürk, ağır şekilde yaralandı.

İhbarın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mumcular Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen motosiklet sürücüsü İlker Ertürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertürk’ün bir otelde ses teknisyeni olarak çalıştığı öğrenildi.

Muğla'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti! - Resim : 1

Muğla'da motosiklet kazası! Sürücü hayatını kaybetti! - Resim : 2

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