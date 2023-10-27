Muğla'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan orman yangınına ekiplerce müdahale ediliyor.

Muğla'da Orman Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi Oburcak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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