Muğla'da sağanak yağış: Muğla Yatağan arasındaki yol çöktü

Muğla ve ilçelerinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor. Menteşe ilçesinde birkaç gündür devam eden sağanak nedeniyle Muğla-Yatağan kara yolu Akçaova mevkisindeki 50 metrelik alanda çökme oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan karayolları ekipleri, çökme yaşanan yeri uyarı levhalarıyla kapattı. Trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunun kısa sürede yapılarak birkaç gün içinde trafiğe açılması bekleniyor.