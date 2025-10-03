Muğla’da şiddetli yağış: Fethiye ve Seydikemer’e rekor yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısının ardından Muğla’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gece 03.00’te başlayan yağış sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde yağış nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri su altında kaldı. Ortaca’da bazı araçlar suya gömüldü.

REKOR YAĞIŞ

Meteoroloji verilerine göre 15 saat içinde metrekareye; Fethiye’de 107.7, Seydikemer’de 101.3, Fethiye Arpacık’ta 90.8, Köyceğiz Zeytinalanı’nda 81.7, Dalaman’da 77.8, Ula Akyaka’da 66, Yatağan’da 47.9, Menteşe Muratlar Mahallesi’nde 41.5, Milas’ta 37.6, Bodrum’da 23.5, Marmaris Çetibeli’nde 18.3 ve Kavaklıdere’de 15.3 kilogram yağış düştü. Ortaca’ya ise yaklaşık 90 kilogram yağışın düştüğü tahmin edildi.

Muğla Valiliği yaptığı açıklamada tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Muğla il genelinde devam eden fırtınalı ve yağmurlu hava nedeniyle yol ve ev bahçelerinin suyla dolması gibi durumlar yaşanmaktadır. Bugün itibarıyla 109 ihbar bildirilmiştir. AFAD, itfaiye, MUSKİ, DSİ, karayolları ve elektrik şirketi 118 araç, 231 personel, 2 bot, 15 jeneratör, 6 dalgıç pompa, 29 motopomp ve 8 vidanjör ile ihbarlara hızlı şekilde müdahale etmektedir. An itibarıyla mahsur kalma veya can kaybı bulunmamaktadır” denildi.